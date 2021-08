Une origine humaine ? Comment les enquêteurs travaillent sur l'aire de repos d'où est parti l'incendie du Var

Un drame d'origine humaine ? Depuis le début de semaine, un incendie - le plus important de l'été en France - fait rage dans le Var. Plus de 6000 hectares de forêts, vignes et autres herbes séchées sont déjà partis en fumée. Deux personnes ont également succombé à cause de ce feu et des milliers d'autres ont été évacuées. Pour tenter de reconstituer le déroulement des événements, la cellule interprofessionnelle Recherche des causes et circonstances incendies (RCCI) - ancienne cellule Vulcain - est déjà à pied d'œuvre.

Cette dernière s’appuie d’abord sur l’expertise des pompiers, pour leur expérience du terrain, mais aussi sur un important panel de clichés aériens. À partir de ces premiers éléments, le point de départ probable de l'incendie a pu être identifié : une aire de repos le long de l'autoroute A57, au nord-est de Toulon. Reste maintenant à savoir s'il est le fruit de l'homme ou d'un phénomène naturel.