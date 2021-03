Une ruée vers les plantes vertes ce week-end à Nantes

Pour Claire Baulin, par exemple, c'est devenu une passion. Chaque jour, elle accorde plus d'une heure à l'entretien de ses 130 plantes. Ces dernières contribuent à son bien-être et elle le leur rend bien. Claire a dépensé près d'un millier d'euros en plantes et en matériels, mais elle s'épanouit et respire elle aussi dans sa petite jungle.