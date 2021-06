Virelangues : saurez-vous prononcer ces phrases difficiles à articuler ?

Répétez ces phrases trois fois de suite le plus vite possible et sans bafouiller : "Pruneau cuit, pruneau cru". "Poche plate, plate poche". "Papier, piano, panier". "Trois petites truites crues". Vous avez réussi ? Bravo, vous êtes le roi du virelangue ou du fourchelangue, des phrases difficiles à prononcer. Vous connaissez certainement "les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches archisèches" ou encore "un chasseur sachant chasser sans son chien est un véritable chasseur".

Hanae Lecasio s’est amusée à en répertorier 230 dans son livre Casse Bouche. "Je sèche ses cheveux chez ce cher Serge", tente-t-elle elle-même de prononcer avec difficulté. "Quand on les répète à la fin, on se demande si c’est du français, par exemple, 'si tu m’eusses crû, tu te fusses tu, te fusses tu tu, m’eusses-tu crû' ", ajoute-t-elle.

Hanae a écrit ce livre pour vous faire zozoter "Josette sans souci chaussa ses chaussures sur son sofa soyeux" et "creucreuter" "Quatre coqs coquets croquaient quatre croquantes coquilles". Le but : "faire un livre-jeu qu’on sorte comme un jeu de cartes", explique-t-elle. "Je crois qu’on a du rire à rattraper, on a de la joie à rattraper, on attend que ça de pouvoir y aller, s’amuser et passer de bonnes soirées", poursuit-elle.