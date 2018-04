VIDÉO - Une (vraie) fromagerie à Paris : quand l’artisanat traditionnel s’invite au cœur de la ville

Sa priorité : produire en circuit-court, avec des petits producteurs. 'Celui-ci, on va le vendre aujourd’hui, on a reçu le lait vendredi et on l’a travaillé tout le weekend", explique le fromager de 35 ans en désignant une palette de fromages de brebis sur son plan de travail. "Le lait vient du Béarn on connaît bien les producteurs", ajoute-t-il. La politique de la maison est de garantir la traçabilité et la transparence des produits.