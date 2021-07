Vacances : après la route, la baignade

Tous à l'eau, une libération après huit heures de route. Certains se sont levés très tôt afin d'arriver plus tôt et profiter du soleil. Et visiblement, les vacances donnent des ailes à Théo, six ans. Au moment de se lancer dans le grand bain, il avait une surprise pour ses parents. Selon sa maman, il était tellement content d'arriver qu'il s'est mis à nager tout seul dans l'eau. Une belle surprise pour les vacances qui va permettre à ses parents de se reposer un peu plus.