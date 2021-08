Vacances au camping avec les nouveaux convertis

C'est une grande première pour une famille venue de Picardie. Des vacances au camping à la place de la traditionnelle location d'appartements. "Là il y avait vraiment cette envie de passer nos vacances dehors. Quand on est en maison ou en appartement, on a moins cette liberté d'être toujours à l'extérieur", déclare le papa. Cette année, Cédric a donc sauté le pas avec un compromis, un chalet tout équipé.

Il n'est pas le seul à être conquis. Ce havre de paix en pleine nature n'a pas été choisi au hasard par les campeurs. "Surtout après cette période très très compliquée, je pense qu'on a recherché d'autant plus la tranquillité, l'espace et le calme", confie un homme. "Je n’ai pas envie de me retrouver vraiment dans la foule. On est sous les pins, les cigales, et c'est plutôt sympa", fait part une femme.