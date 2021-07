Vacances : cap sur Fort-Boyard avec le Secours populaire

Laisser ses problèmes à quai et s'extirper du quotidien le temps d'un après-midi, c'est un luxe pour cette famille de La Rochelle. Depuis 2017, Valérie ne travaille plus pour raison de santé. C'est la deuxième année qu'elle peut s'évader grâce au Secours populaire. "Ça nous met un peu de baume au cœur", confie-t-elle. Les adolescents aussi savourent la balade. Après une année scolaire un peu compliquée, ils peuvent enfin profiter des vacances.

A mi-parcours, l'attraction du jour : Fort-Boyard. Pour les 80 participants, c'est le moment idéal pour immortaliser cette journée. Tous viennent de La Rochelle et ses alentours pourtant beaucoup n'avaient jamais navigué, notamment les enfants. A bord de ce bateau, on retrouve donc des enfants, des familles mais aussi des adultes venus seuls. C'est le cas de Sylvie et de Nathalie qui ne se connaissaient pas mais qui après quelques blagues sur les transats sont maintenant inséparables. Douze journées comme celles-ci sont organisées tout l'été en Charente-Maritime. Plus de 500 bénéficiaires du Secours populaire pourront en profiter.