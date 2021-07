Vacances d'été : les Français se rendent dans des endroits plus proches

On pourrait croire que dans un camping de Saint-Félix-de-Bourdeilles, les vacanciers viennent de très loin pour trouver du calme au cœur de la Dordogne. Et bien non. Ici, il y a beaucoup de clients des environs et parfois même des habitués. "On habite à 30 km. On est là cinq mois de l'année. Pas besoin d'aller ailleurs, car on est bien", lance un vacancier. Il y règne effectivement une bonne ambiance qui incite même aux demandes en mariage.