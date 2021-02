Vacances de février : que vont faire les Français ?

Combien serez-vous à prendre la route samedi prochain en pleine période de rebond épidémique ? Très peu nombreux selon les premières estimations, à peine 10% des Français. Aucune restriction de déplacement pour le moment sur le territoire national, mais le gouvernement appelle les Français à la responsabilité. Pas question d'oublier les dépistages et les gestes barrières. Après avoir longuement hésité, Cyrielle et sa mère Cécile partiront quelques jours en Savoie avec des masques chirurgicaux et le besoin urgent de s'oxygéner. Pour les jumeaux Matteo et Marlon en revanche, pas de séjour à la neige en février. Une croix définitive sur les sports d'hiver. Il faudra trouver d'autres occupations. Profiter, tout en restant raisonnable pour éviter une nouvelle flambée épidémique au mois de mars.