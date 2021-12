Vacances de Noël : les gîtes à la fête

Dans la station de pleine nature où nous nous sommes rendus, 24 gîtes peuvent accueillir entre 2 et 16 personnes. Et les demandes sont très nombreuses pour cette période de fête. "La semaine avant Noël, on est sur à peu près 80% en taux de remplissage. Et la semaine de Noël, le jour de l'an comme l'année dernière, on est complet. Malgré même ces problèmes sanitaires, on a l'avantage d'être un tout petit département où les risques sont plus minimes".