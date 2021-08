Vacances : la pluie n'empêche pas petits et grands de s'occuper

A Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), il fait 17° C et la pluie est au beau fixe. Alors ce mardi matin, on troque la plage contre un centre de jeux. Parents et enfants se défoulent sur les attractions. Quelques kilomètres plus loin au camping, l'ambiance est plus calme. La pluie ne décourage pas une famille qui adapte son programme du jour. "Je suis contente d'être en vacances, on peut jouer en famille, entre amis", explique la maman. Ce matin, ce sera donc partie de Uno.