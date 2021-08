Vacances : la police des Calanques particulièrement mobilisée

"Avant, on avait quand même un flux de propriétaires, qui connaissaient la mer, les enjeux, qui savaient naviguer. Et maintenant, avec le déconfinement, on a un flux de personnes néo pratiquants, des publics plus urbains qui ne connaissent pas forcément la mer ses usages", s'exprime Julien Tavernier, chargé de mission activités nautiques du parc national des Calanques.