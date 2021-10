Vacances : la Toussaint fait le plein

De nombreux Français ont prévu de passer les vacances de Toussaint à la campagne. Les gîtes font le plein un peu partout. C'est le cas en Alsace.

Se sentir presque seul au monde au milieu des vignes. Une famille originaire de Savoie passe la semaine dans une maison sur la route des vins. "Ça nous permet de penser à autre chose et d'être dans un autre cadre. Et quand on revient, on va avoir les idées claires", confie le père.

En Alsace, le nombre de réservations pour la Toussaint a plus que doublé entre 2019 et 2021. Les gîtes des propriétaires que nous avons rencontrés affichent complets. Ils n'auraient d'ailleurs jamais vu cela. "J'étais surpris de voir à cette période de l'année autant de monde qu'on refuse en juillet et août. Fin octobre et novembre, c'est plutôt rare", déclare Jean-Jacques Zirgel.

Un peu plus en altitude, le massif des Vosges, lui aussi, attire du monde. Premières vacances en octobre pour une autre famille, 15°C, et un soleil donne envie de s'aérer. "L'été n'a pas été super-génial. Là, on est très contents de pouvoir profiter maintenant", confie la jeune maman. Apprécier le grand, certains vacanciers le font en travaillant à distance.

