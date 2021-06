Vacances : les chambres d’hôtes du Lot font le plein de réservations

Généralement, cette famille passe ses vacances au camping sur la mer Méditerranée. Cet été, ils ont changé leurs habitudes pour profiter de la campagne et ont opté pour un séjour dans le Lot. Pour Anne Giethlen, propriétaire du château de Cantedor à Alvignac (Lot), la saison s'annonce excellente. Sur ses trois gîtes, plus un seul n'est disponible. Tout est complet pour les mois à venir.

À cause du Covid, plusieurs touristes étrangers, anglais notamment, ont annulé leurs séjours. Mais les logements sont reloués en moins de 48h grâce à de nouveaux vacanciers. "On a une clientèle plus locale aussi. Des gens qui sont plus proches. Ils viennent d'Aveyron, de Bordeaux ou de Toulouse", précise Anne Giethlen.