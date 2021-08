Vacances : les secouristes veillent sur nous sur la plage et dans l'eau

La présence des sauveteurs est faite pour rassurer, que ce soit en mer, mais aussi bien sur la plage. "On se sent en sécurité parce qu'on n'a pas les yeux partout", explique une mère de famille. La preuve, un petit garçon qui a reçu du sable dans les yeux a été pris en main par les sauveteurs. Des secouristes aux petits soins, plus encore en ce moment. On enregistre davantage d'interventions durant les dix premiers jours d'août que sur l'intégralité du mois de juillet.