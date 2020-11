Vacances : où ai-je le droit d’aller à Noël ?

Pour les gîtes et les maisons, les Français réservent moins massivement qu'après le premier confinement. Mais les locations reprennent principalement pour des logements de quatre à cinq personnes. Les destinations les plus prisées sont la Bretagne, la Normandie, la Gironde et la Provence. En dehors de la métropole, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe sont dans l'ordre des destinations les plus demandées. Il n'y a aucune restriction pour l'instant, mais des tests PCR pourraient être obligatoires.