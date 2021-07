Vacances : participation à un stage de survie en pleine nature

Cette année 2021, Guillaume pensait découvrir les forêts exotiques indonésiennes. Il se retrouve finalement dans la jungle tarnaise. Avec sa compagne Noémie et des Toulousains, ils ont opté pour un stage de survie à 100 km de leur domicile. Dans le groupe, un ingénieur, une comptable et des collégiens. Depuis le confinement, de plus en plus de Français tentent l'expérience.