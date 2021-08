Cannes sous la canicule : pour échapper à la chaleur, ruée sur la plage

PIEDS DANS L'EAU - Sous une chaleur caniculaire, certains se rapprochent des points d'eau pour passer quelques heures au frais. À Cannes, dans les Alpes-Maritimes, touristes et habitants au bord de la mer, à la plage.

Le soleil se lève à peine mais la chaleur fait déjà grimper le thermomètre. Il est 7h du matin ce samedi et le mercure culmine à 25 °C. Sur une plage cannoise, les habitués anticipent en installant leur serviette avant les heures les plus chaudes de l'après-midi. "On vient le matin, c'est pour bénéficier d'un peu plus de calme et se mettre au frais l'après-midi", explique un nageur dans le reportage en en-tête.

Les lève-tôt ont vu juste car dès 10h, l'accalmie est déjà finie : le soleil et l'absence de vent font grimper le mercure à 36 °C. Pour ne pas brûler, les vacanciers retrouvent les bons réflexes, notamment le parasol, la crème solaire et le bain de mer longue durée. La fraîcheur de l'eau est le meilleur rempart contre la canicule. Les loueurs de bouées et skis nautiques en profitent, eux aussi, puisque les clients réservent leur matériel beaucoup plus tôt lorsqu'il fait chaud.

Sur le sable de la Croisette, à 11h, la chaleur se fait de plus en plus pesante. Ceux qui ont pensé à la glacière et aux boissons fraîches poursuivent leur journée plage, tandis que d'autres sont déjà sur le départ. Pour ce troisième jour d'alerte orange canicule sur la Côte d'Azur, le soleil cogne, le sable brûle, mais les vacanciers ne résistent pas aux plaisirs de la plage. Il faudra attendre lundi pour voir les températures chuter et l'épisode caniculaire décliner.

