Vaccin Covid-19 : ces soignants qui le refusent

Depuis plus d’un an, ils sont en première ligne de l’épidémie. Pourtant, certains soignants hésitent encore à se faire vacciner. C’est le cas de cette infirmière libérale qui souhaite rester anonyme. Elle s’oppose à la vaccination par crainte des effets secondaires. "Ça reste nébuleux. On n’a pas le recul nécessaire. Je suis encore très très frileuse par rapport à ça”, nous confie-t-elle.

Elle estime que le respect des gestes barrières est suffisant pour la protéger, elle et ses patients. “On prend toutes les précautions. C’est-à-dire lavages de mains, le masque. Le moindre signe, on vérifie. On est en contact avec les laboratoires, on se teste continuellement, on a nos tests antigéniques. Je veux dire, on est peut-être la population qui fait le plus attention”, ajoute l’infirmière.