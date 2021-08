Vaccination : comment la France a rattrapé son retard

Dès les premières semaines de l’année, l’Hexagone s’est fait doubler. L’Italie et l’Allemagne ont vacciné plus vite leur population. Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, y voit deux raisons. La stratégie française vise les plus fragiles tandis qu’ailleurs en Europe, on a déjà vacciné d’autres catégories de la population.