Vaccination : comment les centres font-ils face au soudain afflux ?

Les centres et leurs chaises vides, c'est de l'histoire ancienne. Depuis mardi, ce vaccinodrome en région parisienne a pris l'allure d'une fourmilière. "On n'arrête pas de courir d'un bout à l'autre du dispositif. Il y a des gens partout qui attendent pour se faire orienter. Nous sommes très occupés aujourd'hui", évoque un responsable.

La raison de cet afflux est l'élargissement du pass sanitaire annoncé par le président de la République lundi soir. 4 000 injections ont été réalisées dans ce centre de la région parisienne ce mercredi. C'est 1 000 de plus que la semaine dernière. Tous les box disponibles sont utilisés. Une centaine de personnes y travaillent sans relâche. "On a renforcé les équipes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un seul absent", précise Alexandre Agogué, responsable du centre de vaccination Paris la Défense Arena (Hauts-de-Seine).

Ariane Favier est étudiante à l'école d'infirmières. Elle vaccine une personne toutes les minutes. Il a également fallu commander beaucoup plus de doses que prévues. "On a commandé 10 000 doses en plus. Les stocks vont être épuisés assez vite", souligne Amine Baroudi, chef d'équipe du centre de vaccination Paris la Défense Arena (Hauts-de-Seine). Les imprimantes tournent aussi à plein régime. Il a même fallu en ajouter une en urgence pour suivre la cadence et délivrer des QR codes et des attestations de vaccination.