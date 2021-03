Vaccination prochaine des enseignants : qu’en pensent-ils ?

Face à la non-fermeture des écoles en pleine troisième vague du Covid, les appels à la vaccination des enseignants ont surabondé ces dernières semaines. Ce mardi 23 mars, ces derniers ont obtenu gain de cause. "À partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d’envisager d’avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie", a déclaré le président Emmanuel Macron, en déplacement à Valenciennes (Nord).