Vaccination contre le Covid : attention aux tentatives d'arnaque

Toutes les occasions sont bonnes pour les escrocs... Profitant de la confusion générale et du manque de places disponibles pour obtenir un rendez-vous, les tentatives d’escroquerie se multiplient depuis le lancement de la campagne de vaccination. Des arnaques bien ficelées, dont les personnes âgées, plus vulnérables et davantage isolées en cette période de crise sanitaire, sont souvent la cible prioritaire. Les malfrats, eux, rivalisent d'ingéniosité pour tirer profit de la vulnérabilité de personnes cherchant à tout prix à se faire vacciner le plus tôt possible.