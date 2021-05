Vaccination contre le Covid : comment l'AstraZeneca pourra-t-il retrouver une dose de confiance ?

Dans l'Hexagone, le nombre de personnes vaccinées à l'AstraZeneca est de 25 000 par jour en moyenne la semaine dernière contre 80 000 à la mi-avril. Au total, près de la moitié des flacons reçus cherchent encore des volontaires, soit 3,4 millions de doses. Pour l'heure, seuls les 55 ans et plus y ont droit car des cas très rares de thrombose ont été recensés chez des patients plus jeunes. On parle de 30 cas sur 3,8 millions d'injections en France.