Vaccination contre le Covid : des rendez-vous disponibles pour les plus de 18 ans

Concrètement, les Français de 18 ans et plus peuvent réserver un créneau en ligne pour le jour même ou pour le lendemain. Pour ce faire, ils peuvent aller sur le site de Doctolib, cliquer sur "prendre rendez-vous", indiquer le nom de leur ville et sélectionner la case "Personnes de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir" prévue pour le "Public non prioritaire".