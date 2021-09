Vaccination des ados contre le Covid : comment s'organisent les collèges et les lycées ?

Comme dans un centre de vaccination classique, les adolescents de 12 à 15 ans auront besoin de l'accord de l'un des deux parents pour se faire vacciner contre le Covid-19 (une autorisation parentale devra être remplie et signée par l’un des deux parents). En revanche, pour les adolescents de 16 ans et plus, ce document n’est pas nécessaire.

Et avant l'injection, un entretien obligatoire est effectué avec le médecin. L'occasion pour certains adolescents de poser des questions et de se rassurer. Pour Sylvie Pénicaut, la proviseure du lycée Guillaume Apollinaire, l'objectif est de sensibiliser les élèves à la vaccination pour que l'année se déroule le mieux possible. "Évidemment, on veut que les élèves soient vaccinés parce que ça veut dire qu'ils resteront en classe, mais on ne peut que leur expliquer et après chaque famille fait son choix", avance-t-elle. Dans cet établissement, il ne s'agissait que d'une opération éphémère d'une journée.