Vaccination des ados : qu’en pensent les principaux intéressés ?

Un vaccin entre deux révisions. Margaux passe le bac de philosophie jeudi. À 17 ans, sa première dose, elle l'a fait surtout pour ses études. "Je rentre à la fac, donc imaginer une rentrée à distance, ce n'est pas le meilleur des scénarios qui soit", dit-elle. Comme tous les moins de 18 ans, elle a dû se munir d'une attestation signée par ses deux parents et être accompagnée de l'un d'entre eux. Avant chaque piqûre, un médecin vérifie le consentement des adolescents. Ignés et Victor sont frères et sœurs et sur la même longueur d'onde. La vaccination leur permet de se retrouver en famille sans danger.