Vaccination des plus de 75 ans : le mode d’emploi de la campagne

À Nancy (Meurthe-et-Moselle), le numéro de prise de rendez-vous a ouvert ce lundi matin et les appels sont déjà nombreux. Chaque semaine, 5 000 places de vaccination devraient être disponibles. Pour ce faire, neuf sites seront mis à disposition dans la métropole du Grand Nancy. Pour l'instant, seuls les plus de 75 ans auront le droit au vaccin dès mercredi, au grand regret de ceux qui sont juste au-dessous de l'âge requis. "C'est normal qu'on soigne les personnes âgées mais il devrait y avoir des vaccins pour tout le monde", lance une passante.

À Nancy, les autorités veulent accélérer la vaccination des plus fragiles. Dans le service de réanimation du CHRU, la situation est préoccupante avec 150% des lits de réanimation occupés et une activité opératoire déprogrammée à 50%. "Plus tôt on sortira de cette situation, mieux c'est", estime le professeur Gérard Audibert. Dans le département, d'autres capacités de réanimation sont disponibles mais la moyenne des malades hospitalisés est en dessous des 75 ans. Les soignants appellent à élargir et à accélérer la vaccination.