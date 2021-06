Vaccination : ils vont à la rencontre des indécis

Les infirmières vaccinent entre les magasins et les voitures, sans rendez-vous. Et c’est ce qui plaît aux indécis. “C’est une super idée, c’est très simple. On vient dans le centre commercial pour n’importe quoi et on peut sortir et venir se faire vacciner très rapidement”, s’exprime une passante. “Sans ça, ça aurait été plus long parce qu’il faudrait prendre un rendez-vous”, ajoute un jeune homme. Ce samedi, plus de 200 personnes ont pu recevoir une injection. L’objectif est d’arriver à 500 dimanche soir. Une campagne de proximité qui permet de discuter et d’inciter les habitants à se faire vacciner.