Vaccination : le coup de gueule d'un médecin de campagne

De plus en plus de médecins en zone rurale font remonter les inquiétudes de leurs patients. Ces derniers se demandent où ils doivent aller et pourquoi ils ne peuvent pas se faire vacciner par leur généraliste.

Des rendez-vous, des appels, des messages... le Dr Olivier Ferrand renvoie ses patients démunis pour accéder à des centres de vaccination. "On a un département très grand et six centres pour couvrir le territoire. On a plein de personnes âgées qui sont perdues", affirme-t-il. L'une de ses patientes, Maria, âgée de 88 ans, serait soulagée de se faire vacciner pour ne pas être malade et ne pas infecter ses petits-enfants.