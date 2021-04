Vaccination : les plus de 55 ans obtiennent-ils des rendez-vous ?

Nous nous sommes rendus dans un cabinet médical de Clamart (Hauts-de-Seine). Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Toutes personnes de plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner. Cependant, il y a quelques problèmes. "L'arrivage des vaccins, ce n'est pas tous les jours. La vaccination, ce n'est pas tous les jours et il y a une pénurie de vaccins", explique un personnel de l'établissement. L'un des médecins confirme : "la semaine prochaine, on va disposer exactement de dix doses. Avant d'appeler les plus de 55 ans, il va d'abord falloir vacciner ceux qui sont plus âgés et qui n'ont pas encore été vaccinés".