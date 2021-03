Vaccination : les rendez-vous toujours aussi difficiles à décrocher

"On reçoit en moyenne entre 1 000 et 2 000 appels lorsqu'on est dans les journées creuses. Lorsqu'on annonce qu'il y a des rendez-vous, on dépasse les 100 000 appels. Aucune plateforme ne peut recevoir 100 000 appels en une journée", affirme Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne. Pour l'heure, tous les rendez-vous pour les vaccins Pfizer ont été pris jusqu'à fin mars. De nouvelles places pour les plus âgés devraient voir le jour grâce aux vaccins AstraZeneca.