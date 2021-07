VIDÉO - Vaccination obligatoire : que sait-on de cette infirmière au coup de gueule devenu viral ?

Sur TikTok, elle se décrit elle-même comme "maman, infirmière, féministe et en lutte contre les violences conjugales". En réalité, ce sont ces thématiques qui animent la soignante, diplômée depuis plus de cinq ans. Et c'est pour parler de ce combat qu'elle s'est inscrite, le 27 mai dernier, sur le réseau social chinois de partage de vidéo. Elle y raconte son histoire, comment elle a survécu à onze ans de violences conjugales, des débuts à la fuite, en passant par la mise en place des différents dispositifs, tel le bracelet anti-rapprochement ou le "téléphone grave danger" .

Sur les réseaux sociaux, cette fan de pop culture parle rarement politique. Sur son ancien compte Facebook, inactif depuis début 2020, on retrouve bien quelques partages de vidéos de Gilets jaunes en 2018, au tout début de mouvement . Ou une critique contre la stratégie de maintien de l'ordre définie par Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur. Sur TikTok, elle vilipende également le débat sur le "crop top" à l'école , (re)mis dans l'actualité par Emmanuel Macron dans une interview, regrettant que l'on "critique les femmes tout le temps" et qu'on "sexualise" le corps des jeunes filles.

Elle ne se dit cependant "pas du tout, du tout" anti-vaccin. Et ne veut pas faire de cette posture un combat. "J'ai mon opinion et elle n'engage que moi", martèle-t-elle dans une vidéo tournée le lendemain. Sans être opposée aux restrictions, elle note que "oui, il y a eu des morts, oui il y a toujours des morts, et non ce n'est pas concevable", mais regrette que l'on "demande toujours aux mêmes personnes de se sacrifier". Une séquence dans laquelle la mère de famille affirme que ses enfants sont vaccinés avec tous les produits "pour lesquels on a du recul".

Les effets sur le long terme, c'est justement ça qui l'inquiète, même si de nombreux experts ont expliqué qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Des arguments qu'elle n'entend pas. Car si elle "croit en la médecine", la jeune infirmière pense aussi "que les médecins sont des humains". "Ils peuvent se tromper, oublier des choses." Alors elle préfère attendre, d'autant plus que, selon elle, l'argument des soignants "vecteurs de la maladie" ne tient pas. "On connait les normes d'hygiène !"