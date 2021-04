Vaccination ouverte aux plus de 50 ans à Cannes

Né en 1962, Richard n'a bien que 59 ans. Il ne souffre d'aucune pathologie et pourtant, il peut se faire vacciner ce jeudi. Si les Cannois de plus de 50 ans ont pu s'inscrire pour recevoir le vaccin, c'est qu'ici, 80% de plus de 70 ans sont déjà vaccinés. "Nous ne privons personne. Dès qu'il a des personnes prioritaires, on les prend immédiatement", explique Dominique Aude-Lasset, coordinatrice des centres de vaccination Covid-19 à Cannes (Alpes-Maritimes).

Comment expliquer qu'ailleurs on manque de doses pour vacciner les publics prioritaires et qu'ici on puisse vacciner dès 50 ans ? Pour le maire qui a décidé de ne pas suivre les directives gouvernementales, l'explication est simple : une bonne gestion de la vaccination. "On a optimisé les doses qu'on a reçues (...) On a commencé à vacciner tôt", confie l'élu.