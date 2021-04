Vaccination ouverte aux plus de 55 ans : des rendez-vous au compte-goutte

C'est le cas par exemple dans un cabinet médical de Clamart (Hauts-de-Seine) où le téléphone n'arrête pas de sonner, tandis que les listes d'attente s'allongent au même rythme. Le problème, c'est que "l'arrivage des vaccins, ce n'est pas tous les jours. Les vaccinations ne se font pas tous les jours et il y a une pénurie de vaccins", explique un personnel de l'établissement. Ce que confirme l'un des médecins : "La semaine prochaine, on va disposer exactement de dix doses. Avant d'appeler les plus de 55 ans, il va d'abord falloir vacciner ceux qui sont plus âgés et qui n'ont pas encore été vaccinés", avance fataliste le docteur Jean-Paul Hamon.