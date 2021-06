Vaccination : pourquoi ce ralentissement ?

Des chaises et des box de vaccination vides. Cet après-midi, seul 200 primo-injections ont été réalisées dans le centre de vaccination Covid-19 du Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est cinq fois moins qu'il y a deux semaines. Y a-t-il un ralentissement du rythme de la vaccination ? Non, si l'on regarde le nombre total d'injections réalisé quotidiennement en France, près de 574 000. Mais c'est vrai si on parle des primo injections. Elles sont en baisse depuis 15 jours.

Ce ralentissement aura-t-il des conséquences sur la situation sanitaire ? "La seule chose qui permettra d'être un rempart et un bouclier solide face à un rebond épidémique et une éventuelle quatrième vague, c'est la vaccination. Pourquoi ? Parce que la vaccination va protéger individuellement les gens, et le niveau de la collectivité va éviter l'émergence des variants", prévient Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Pour atteindre l'immunité collective, il faudrait vacciner 90% des plus de 12 ans.