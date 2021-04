Vacciner 7 jours sur 7 : sauf le dimanche ?

“Nos seringues sont prêtes pour faire feu dès demain matin. Donc là, tout a été préparé il y a très peu de temps. La seule chose pour laquelle on est en attente, ce sont nos petites doses. Nous sommes fermés le week-end, nous n’avons pas de doses pour le week-end. Ou alors, si j’ouvre le week-end, c’est fermé en semaine”, souligne Christine Picard, directrice du centre de vaccination de Dreux (Eure-et-Loir). À cent kilomètres de là, à peine inauguré, le vaccinodrome du stade de France est déjà en repos forcé malgré les efforts du département pour vacciner le plus de personnes possibles. Le stade de France n’est pas le seul vaccinodrome fermé ce dimanche. Notre équipe a appelé à Lyon, à Marseille ou encore à Nice, il n’y a pas de vaccinodrome ce jour. À chaque fois le même problème : pas assez de doses, pas assez de personnel non plus.