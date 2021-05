Vaccins en entreprises : ça démarre enfin

Le gouvernement vise maintenant les 30 millions de vaccinés pour la mi-juin. Du côté des entreprises, ça avance enfin. On est seulement à 70 000 personnes qui ont été vaccinées sur leur lieu de travail. En effet, pour les sociétés, c'est un coût de vacciner, car il faut acheter des réfrigérateurs, mobiliser des locaux et du personnel. Pour les petites entreprises, c'est encore plus difficile, car elles doivent passer par des centres de service de santé au travail. Puis, ils n'ont que des vaccins AstraZeneca, qui suscitent de la méfiance. La ministre du Travail a donc confirmé que les vaccins Pfizer et Moderna arriveront aussi chez les entreprises.