Elle fête ses 100 ans : connaissez-vous l’histoire de la Vache qui rit ?

Elle a fait le tour du monde mais est belle et bien française. La Vache qui rit fête ses 100 ans cette année et elle est toujours autant appréciée sur les tartines de pain des Français. La célèbre vache rouge est née en 1921, dans un petit village du Jura. À l’époque, Léon Bel cherche une idée afin de vendre ses invendus. C’est ainsi que lui est venue l’idée de créer le fromage fondu. Durant les trois premières années, il présente son fromage dans des boîtes de conserve qui seront vendus à 12.000 exemplaires par jour.

Après avoir été enrichie en matière grasse, la Vache qui rit entame son tour du monde. Son nom est traduit dans toutes les langues, la Vaca que rie, en Espagne, la Mucca che ride, en Italie… Chaque pays change le nom du fromage, mais également la recette en jouant sur les saveurs. "Au Maroc, on a une Vache qui rit barbecue, aux États-Unis on a fait de la Vache qui rit à la cannelle ou à la fraise", poursuit la guide. Vendue depuis les années 1980 dans 120 pays, seule une partie de sa production est toujours localisée à l’usine de Lons-le-Saunier. "Sur ce site de production, nous produisons plus de 500 millions de portions par an. C’est à peu près 60% du volume qui est réservé à la France et 40% qui est réservé à l’export", explique le responsable de l'usine.