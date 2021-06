Vague de chaleur : comment arroser ses plantes ?

À 7h30 du matin, il fait déjà 15 °C dans le jardin de Bernard Coudenne à Isle (Haute-Vienne). Avec les grosses chaleurs, il faut se lever de bonne heure. Les températures élevées sont nuisibles pour le potager. Son astuce est d'arroser trois fois par semaine et surtout le paillage, un mélange d'herbes et de pailles. Ce dernier empêche l'évaporation de l'eau et garde la terre souple où les racines peuvent se développer. "Si vous laissez la terre sans couverture, le soleil va tout de suite s'assécher et les légumes vont souffrir pendant l'été", a-t-il ajouté.