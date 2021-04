VIDÉO - Vague de froid : la parade lumineuse des agriculteurs pour sauver leurs récoltes

Gagner quelques degrés. Après plusieurs jours de beau temps et de températures au-dessus des normales saisonnières, les maraîchers d'Alsace et de Bourgogne s'attèlent à lutter contre la vague de froid qui s'abat sur leur région cette semaine. Si rien n'est fait, le retour de la gelée pourrait bien anéantir leurs récoltes de fruits et légumes. Ainsi, en prévision des températures négatives prévues à partir de la nuit de lundi 5 à mardi 6 avril, ils ont installé des braseros, remplis de paraffine, tous les cinq mètres ainsi que des bougies par milliers au plus près des arbres afin de faire fondre le gel.