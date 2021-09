Vallée de la Roya : un an après la tempête Alex, quelle reconstruction ?

Entourée de ses élèves, Erika Giordano a pu surmonter toutes les épreuves de l'année écoulée. Il y a un an, l'assistante maternelle aidait les écoliers à quitter Tende. Aujourd'hui, une cinquantaine d'enfants sont de retour, mais il en manque encore une vingtaine. Le long du fleuve, tout ramène à la catastrophe. Parmi les situations les plus incertaines, celles de 110 maisons toujours debout mais interdites d'accès à cause du danger. Evelyne Tancie n'a plus le droit de rentrer chez elle depuis la catastrophe. "Aujourd'hui, je me considère que je suis un peu comme au 3 octobre 2020. Ma maison est suspendue dans le vide. Je ne sais pas vraiment ce qui va être fait, quand ce sera fait", déplore cette habitante sinistrée.