Vallée de la Roya : vacances solidaires dans un village coupé du monde

Des cavaliers, des cyclistes, des vacanciers attablés au restaurant... Ils sont nombreux à venir à Casterino. Ça parait banal mais c'est extraordinaire parce que ce hameau est coupé du monde depuis la tempête Alex en octobre dernier. On ne peut s'y rendre qu'en 4x4 avec deux heures de trajet vertigineux. C'est comme ça que les 55 personnes accompagnées par Secours populaire ont été acheminées pour passer une semaine de vacances. "Le Secours populaire aide les sinistrés depuis le début de cette catastrophe. Mais en même temps, on aide des familles à partir en vacances. Et là, on a réussi à faire la conjonction des deux", souligne Jean Stellittano, secrétaire général de la fédération des Alpes-Maritimes du Secours populaire français.