Variant anglais à Dunkerque : les parents s’inquiètent

La circulation du variant anglais du Covid inquiète de plus en plus. La situation de la Moselle (Grand Est) et Dunkerque (Nord) est particulièrement préoccupante. Dans ces zones, des élus avaient demandé la fermeture anticipée des collèges et lycées une semaine avant les vacances, mais la requête a été refusée.

Seules les horaires ont été un peu aménagées chez les plus petits. La préfecture a préféré demander des cours en distanciel alors que c'est déjà la norme établie dans la plupart des établissements.