Variant Delta : où en sont les Landes ?

Dans ce laboratoire de Dax, le variant Delta gagne du terrain. Comme dans l'ensemble des Landes, il représente 70% des cas de coronavirus. Le département affiche le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine. Le nombre de cas positifs a surtout augmenté chez les moins de quinze ans et les plus de 75 ans. Plusieurs foyers de contamination expliqueraient en partie cette augmentation. Dans un Ehpad près de Dax, 23 résidents et six salariés sont positifs, la plupart touchés par le variant Delta.