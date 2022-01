VIDÉO - Masque à l'extérieur, télétravail, transports... Ce qui change ce lundi

NOUVELLES RÈGLES - Cette rentrée 2022 sera, elle aussi, perturbée par le Covid-19. Car dès ce lundi 3 janvier, de nouvelles règles rythment notre quotidien dans les transports, dans la rue, ou encore au travail. Le 20H de TF1 fait le point.

Depuis ce lundi 3 janvier au matin, le port du masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur dans de nombreuses villes. Il sera aussi interdit de manger ou de boire dans les trains, comme dans tous les transports en commun. "On n'en a pas forcément besoin, étant donné qu'on reste dans le train ou le RER une heure au maximum. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de fondamental", acquiesce un passager face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, soulignant que la difficulté est peut-être à chercher du côté des enfants. Or, justement, une exception sera faite sur les longs trajets pour les jeunes enfants et les personnes fragiles.

Consommer debout, c'est fini

Les entreprises, elle aussi, devront également renforcer le recours au télétravail pour atteindre au moins 3 jours par semaine. Par ailleurs, depuis ce lundi 3 janvier, il n'est plus possible de consommer debout dans un restaurant ou un café. Il est possible de rester au comptoir, à condition toutefois d'être assis. D'ailleurs, tous les clients devront consommer assis, que ce soit dans les bars ou les restaurants, à l'intérieur comme en terrasse.

À partir de ce lundi, le masque est aussi obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus dans les établissements recevant du public et à l'extérieur et dans les villes où la règle s'applique déjà aux adultes. Marius, 7 ans, "en a un peu marre". Retour également des jauges : pas plus de 2000 personnes dans les grandes salles. Alors, dimanche après-midi, dans la file d'attente pour assister au ballet Casse-Noisette, à Paris, la foule était au rendez-vous. "C'est pour profiter des derniers jours avant les jauges pour la culture". Le sport est aussi concerné, notamment. Pour les rassemblements à l’extérieur, la jauge est limitée à 5000 personnes maximum.

