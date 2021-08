Vendredi 13 : jour porte-bonheur ou porte-malheur ?

Cette année, il n'y a qu'un seul vendredi 13. Comme à chaque fois, les casinos font le plein de joueurs, attirés par la soi-disant "chance". "Moi, je viens exprès. Vendredi 13, je pense que ça peut me porter bonheur", lâche un joueur. Le vendredi 13 porte en tout cas chance au jeu de hasard. C'est le jour le plus chargé de l'année au Casino Barrière d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise). "Traditionnellement oui, c'est un carton plein. On va faire au moins 40 % de plus par rapport à un vendredi classique, normal dans l'année", indique le directeur des machines à sous, Éric Michaud.