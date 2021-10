VIDÉO - Vente d'alcool aux mineurs : voici la preuve que la loi est (très) loin d'être respectée

Tout est parti d'un constat alarmant : à 17 ans, 8,4% des jeunes consomment de l'alcool au moins 10 fois par mois, et 44% d'entre eux déclarent une alcoolisation importante sur la même période (plus de 5 verres en une même occasion), selon l'association Addictions France. Étonnant quand on sait que la loi du 21 juillet 2009 interdit toute vente d'alcool aux mineurs.

L'association a donc mené l'enquête dans 384 magasins du Finistère et de Loire-Atlantique, avec l'aide de clients mystères âgés de 16 à 17 ans : au final, seuls 28 commerces (7,3%) ont refusé de vendre de l'alcool à ces adolescents. Plus de huit fois sur dix, la carte d'identité n'était même pas demandée à ces jeunes. Plus incroyable : lorsqu'elle était demandée et la minorité avérée, la vente a quand même eu lieu dans 6 cas sur 10. De plus, seulement 2/3 des établissements testés affichent la signalétique d'interdiction de vente d'alcool aux mineurs.