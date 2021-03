Vers un renforcement des restrictions sanitaires : la colère des Parisiens

Il n'a pas fallu tendre le micro longtemps aux Parisiens pour qu'un sentiment en ressorte. "Il faut qu'on en sorte. Sincèrement, on n'en peut plus", a affirmé l'un d'eux. Dans la capitale, ils sont exaspérés, comme beaucoup de Français. Cela génère même de l'agressivité. "Moi, j'ai vu des bagarres dans le métro. C'est la jungle", a confié un autre habitant. En effet, c'est le ras-le-bol général.

Il y a un mélange de suspicion et de lassitude aussi qui s'étire dans le temps. "Ça fait un an là. Un an et on ne sait pas où on va", a exprimé une Parisienne. Tous attendent maintenant les nouvelles mesures prévues ce jeudi soir à l'occasion de la conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex.