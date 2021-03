Veste polaire : retour gagnant dans nos vestiaires

Elle était moche et ringarde. Les magasins de sport et boutiques de prêt-à-porter se disputent actuellement le marché de la polaire devenue tendance. Les fêtes, le travail et la mode de cocooning lui font gravir les sommets de la notoriété. Les ventes ont grimpé de 50% en un an. Mais déjà depuis 20 ans, pour les athlètes et les guides des hautes montagnes, la veste polaire est plus qu'utile.